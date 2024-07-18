Гидролог Болгов заявил, что Москва-река чище Сены
Москва-река чище реки Сены в Париже, поскольку является источником водоснабжения, однако четкого ответа на вопрос о чистоте водоема нельзя дать без соответствующих анализов. Об этом заявил завлабораторией Института водных проблем РАН гидролог Михаил Болгов в беседе с NEWS.ru.
«Москва-река, в принципе, так как является источником водоснабжения, гораздо чище Сены, но в черте города поступает большое количество сточных вод, которые чистятся плохо, качество воды становится хуже», — рассказал эксперт.
Вместе с тем гидролог подчеркнул, что в Москве-реке не стоит купаться или ловить рыбу в черте города: вода здесь и ниже «грязноватая из-за смывов».
Говоря о Сене, Болгов отметил, что река не выглядит чистой на вид, и избавить воду здесь от загрязнений за два месяца до Олимпийских игр сложно.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене в преддверии Олимпиады, чтобы доказать безопасность воды во французской реке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru