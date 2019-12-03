ГИБДД отменит «площадку» при сдаче экзамена на права
ГИБДД планирует исключить так называемую площадку при сдаче экзамена на получение водительских прав. Как заявил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков, ведомство планирует исключить это испытание с 1 октября 2020 года, передает РИА Новости.
Как отметил Гиляков в ходе семинара по обеспечению безопасности дорожного движения в столице, экзамен на закрытой площадке будет отменен для тех, кто сдает на права категорий B, C и D.
В настоящее время соответствующее постановление находится на рассмотрении в кабинете министров и готовится к подписанию.
При этом весной 2019 года стало известно, что Минэкономразвития и МВД договорились объединить «площадку» и «город». Кроме того, в ГИБДД сообщили о намерении внести изменения в теоретический экзамен на получение водительских прав, увеличив число заданий, отмечает RT.
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