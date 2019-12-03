ГИБДД отменит «площадку» при сдаче экзамена на права

Как отметил Гиляков в ходе семинара по обеспечению безопасности дорожного движения в столице, экзамен на закрытой площадке будет отменен для тех, кто сдает на права категорий B, C и D.

В настоящее время соответствующее постановление находится на рассмотрении в кабинете министров и готовится к подписанию.

При этом весной 2019 года стало известно, что Минэкономразвития и МВД договорились объединить «площадку» и «город». Кроме того, в ГИБДД сообщили о намерении внести изменения в теоретический экзамен на получение водительских прав, увеличив число заданий, отмечает RT.

