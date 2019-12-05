ГИБДД меняет теорию и практику экзамена на права

Изменения в порядке сдачи экзамена на водительские права анонсировала Госавтоинспекция. Планируется, в частности, отказаться от балльной системы при сдаче практической части экзамена. По ныне действующей схеме кандидат в водители, набравший пять штрафных баллов, считается не сдавшим экзамен. Как будет выглядеть экзамен без штрафных баллов, решится в ближайшие несколько месяцев, - заявил агентству ТАСС замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

Это уже не первая попытка реформировать экзаменационный процесс. Так, с октября 2020 года ГИБДД намерено исключить так называемую «площадку» - как самостоятельный этап практической части водительского экзамена. В начале апреля МВД и Минэкономразвития договорились объединить «город» и «площадку» при сдаче экзамена на водительские права. Ведомства согласовали законопроект, который направили на экспертизу в Минтранс и Минюст, - напоминает РБК. Решение об отмене «площадки» приветствовали и в Союзе автошкол России. Исключение «площадки» из практического экзамена приведет к новому уровню безопасности при подготовке водителей, так как они будут приближены к реальному миру, - заявил РИА Новости председатель правления Союза Александр Ачкасов.

Теоретическую часть экзаменов на права также ждут изменения. По словам собеседника ТАСС в руководстве ГИБДД, планируется увеличить количество задач, которые будут касаться основ безопасного вождения. По словам Николая Гилякова, необходимо добавить вопросы, которые касаются психологических основ, отдельно выделить профессиональный блок, добавить вопросы по медицине. Все эти трансформации дадут возможность, чтобы кандидат в водители, который сдает теоретический экзамен на определенную категорию, отвечал на вопросы, касающиеся только этой категории, - указал представитель ГАИ. Кстати, ранее сообщалось, что сдающих теоретическую часть экзамена могут лишить права на ошибку. Предполагается, что неправильный ответ в условной ситуации, где принятие неверного решения спровоцирует ДТП, становится последним для экзаменуемого, и он отправляется на пересдачу.

Наряду с этими изменениями едва ли не впервые у водителей может появиться возможность оспорить результаты экзамена на права. Как пояснял глава Госавтоинспекции Михаил Черников, механизм аннулирования результатов экзаменов «позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора». Пока, впрочем, не вполне ясны детали, но такая инициатива не может не радовать.



