ГИБДД будет автоматически лишать прав водителей с серьезными заболеваниями

Данные о здоровье водителей будут автоматически передаваться в министерство здравоохранения России, в случае выявления несовместимых с управлением машины серьезных заболеваний автомобилиста временно лишат прав. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на проект поправок к закону о безопасности дорожного движения».

Отмечается, что при обнаружении заболевания-противопоказания для вождения водителя направят на внеочередное медосвидетельствование. С этого момента действие его водительских прав будет автоматически приостановлено.

Если диагноз не подтвердится, и врач выдаст электронное заключение об этом, действие водительских прав восстановят. При обнаружении противопоказаний к вождению гражданину оформят новые права с соответствующей отметкой.

В случае, если состояние здоровье совсем не позволяет водить машину, удостоверение аннулируют. В частности, управлять автомобилем запрещается при проблемах со зрением, неработоспособности конечностей, алкоголизме, наркомании и ряде других заболеваний.

Изменения вступят в силу в марте 2022 года.

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ТЕГИ:АвтомобилиВодителиМинздравГИБДДВодительское Удостоверение
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