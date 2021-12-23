Герцог и герцогиня Сассекские впервые показали новорожденную дочь
23 декабря 202123:47
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые показали свою новорожденную дочь Лилибет на поздравительной открытке к Рождеству.
Фотография, в частности, опубликована в сети Instagram.
Девочка родилась 4 июня текущего года. Первенцу супругов Арчи исполнилось 2 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru