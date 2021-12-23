Герцог и герцогиня Сассекские впервые показали новорожденную дочь

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые показали свою новорожденную дочь Лилибет на поздравительной открытке к Рождеству.

Фотография, в частности, опубликована в сети Instagram.

Девочка родилась 4 июня текущего года. Первенцу супругов Арчи исполнилось 2 года.

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Фото: Wikimedia Commons
ТЕГИ:РождествоПринц Гарри
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