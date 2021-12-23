Герцог и герцогиня Сассекские впервые показали новорожденную дочь

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США готовы к переговорам по безопасности с РФ в январе

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Боррель: ЕС координируется с партнерами по гарантиям безопасности РФ

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Девочка родилась 4 июня текущего года. Первенцу супругов Арчи исполнилось 2 года.

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Фотография, в частности, опубликована в сети Instagram.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые показали свою новорожденную дочь Лилибет на поздравительной открытке к Рождеству.

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