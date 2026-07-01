Героя России переизбрали начальником главного штаба «Юнармии»

Героя России Владислава Головина переизбрали начальником главного штаба «Юнармии» в ходе XV всероссийского ежегодного слета организации в Москве.

Он подчеркнул важность развития системы наставничества в России на всех уровнях, так как именно это воспитывает в подрастающем поколении патриотизм.

«Сегодня особенно важно, чтобы дети идентифицировали себя в первую очередь гражданами своей страны, патриотами, будущими защитниками Отечества», — написал Головин в своем канале в «Макс».

В мероприятии приняли участие представители 85 региональных отделений и члены главного штаба движения. Были подведены итоги работы штаба за пять лет, принята обновленная редакция устава движения. Также наградили выпускников Алену Жукову и Семена Жукова, оказавших первую помощь раненным в ДНР.

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ФОТО: ТАСС

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