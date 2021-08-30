Герой России Роман Шадрин умер в Екатеринбурге
Герой России, глава общественной организации «Герои России», бывший директор Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) Екатеринбурга генерал-майор Роман Шадрин умер на 55-м году жизни. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на близкого друга умершего Серика Султангабиева.
Позже информацию о смерти Шадрина подтвердила его супруга Наталья, отмечает RT.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в медицинской среде, Шадрин скончался от онкологического заболевания в Пятом клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ. В медучреждении отказались подтвердить агентству данную информацию.
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