Герой России Роман Шадрин умер в Екатеринбурге

Герой России, глава общественной организации «Герои России», бывший директор Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) Екатеринбурга генерал-майор Роман Шадрин умер на 55-м году жизни. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на близкого друга умершего Серика Султангабиева.

Позже информацию о смерти Шадрина подтвердила его супруга Наталья, отмечает RT.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в медицинской среде, Шадрин скончался от онкологического заболевания в Пятом клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ. В медучреждении отказались подтвердить агентству данную информацию.

