Герой России назвал главные качества российской молодежи
Российская молодежь воспитывается в духе патриотизма и всегда готова к взаимопомощи. Об этом, рассказывая о впечатлениях от Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, в своем канале в мессенджере «Макс» заявил начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин, известный под позывным «Струна».
«Мы видим, что ребята растут патриотами и всегда готовы помочь друг другу! Такие мероприятия показывают всем, что у нас растет активное поколение, которое хочет развиваться и идти вперед», — отметил Головин.
По словам начальника главного штаба «Юнармии», мероприятие получилось очень масштабным — его посетили тысячи гостей со всего мира. Головин назвал показательным тот факт, что на фестиваль приезжают дети из других стран: по его мнению, это значит, что другие государства также разделяют российские ценности.
Начальник главного штаба «Юнармии» также указал на необходимость дальнейшей работы над тем, чтобы все молодые люди в России имели одинаковые возможности для самореализации и учебы.
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