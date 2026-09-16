Герой России назвал главные качества российской молодежи

Российская молодежь воспитывается в духе патриотизма и всегда готова к взаимопомощи. Об этом, рассказывая о впечатлениях от Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, в своем канале в мессенджере «Макс» заявил начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин, известный под позывным «Струна».

«Мы видим, что ребята растут патриотами и всегда готовы помочь друг другу! Такие мероприятия показывают всем, что у нас растет активное поколение, которое хочет развиваться и идти вперед», — отметил Головин.

По словам начальника главного штаба «Юнармии», мероприятие получилось очень масштабным — его посетили тысячи гостей со всего мира. Головин назвал показательным тот факт, что на фестиваль приезжают дети из других стран: по его мнению, это значит, что другие государства также разделяют российские ценности.

Начальник главного штаба «Юнармии» также указал на необходимость дальнейшей работы над тем, чтобы все молодые люди в России имели одинаковые возможности для самореализации и учебы.

