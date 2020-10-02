Германия вернет России около 3 тысяч икон

Берлин официально проинформировал Москву о решении вернуть более 2,9 тысячи икон и предметов культа, задержанных таможней ФРГ. В настоящее время груз находится в таможенном управлении Минфина ФРГ, где его упаковывают перед транспортировкой, рассказали в посольстве РФ в Берлине.