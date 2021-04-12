Гериатр назвала основные признаки старческих болезней
Быстрая утомляемость, снижение физической активности, медленная ходьба, слабое рукопожатие, истощение и непреднамеренное снижение веса являются основными признаками болезней, при которых пожилым людям необходимо обратиться к врачу. Об этом рассказала главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.
«Это основные признаки, которые формируют статус пациента ослабленного, или с синдромом старческой астении», — заявила медик в беседе с РИА Новости.
Врач отметила, что пожилым пациентам задают ряд вопросов, помогающих выявить гериатрические проблемы. В частности, медики интересуются, отмечает ли пациент ухудшение зрения и слуха, нарушения памяти и координации.
Кроме того, врачи задают вопросы о настроении пожилого человека. Если в ходе опроса большинство нарушений подтверждается, пациента направят на консультацию к специалисту.
Рунихина подчеркнула, что к ослабленным пожилым пациентам необходим комплексный подход, реализуемый лишь гериатрами, отмечают Известия.
Ранее врач рассказала о принципах питания пожилых людей, сообщает телеканал «360». По словам Рунихиной, для поддержания хорошего самочувствия пациентам старшего возраста нужна пища с достаточным количеством микроэлементов, кальция, белка и витамина D.
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