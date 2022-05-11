Георгий Чесаков покидает совет директоров «Тинькофф банка»

Георгий Чесаков выйдет из состава директоров «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования». Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Согласно сообщению банка, Чесаков намерен заняться развитием международных проектов. Отмечается, что в связи с этим он планирует переезд.

Ранее основатель банка Олег Тиньков признался, что после публикации поста с критикой спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, его заставили продать свою долю в «Тинькофф банке» «за копейки».





