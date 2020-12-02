Генсек ООН заявил о 40 млн людей, находящихся в рабских условиях

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что более 40 млн человек в мире все еще живут в рабских условиях, несмотря на криминализацию этой практики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление генсека ООН.

По словам Гутерриша, 71% жертв современного рабства являются женщинами, среди них также много несовершеннолетних. Заявление генсека организации приурочено к Международному дню борьбы за отмену рабства.

Гуттериш напомнил, что в группе риска находятся необеспеченные слои населения, представители расовых и иных меньшинств, а также мигранты. Он призвал всех членов ООН усерднее работать в этом направлении, чтобы искоренить "отвратительные практики" современного рабства и торговли людьми.

