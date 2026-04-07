Генпрокуратура требует изъять имущество экс-замглавы Минтранса
Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова и связанных с ним лиц на сумму более 6 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство.
По данным собеседника агентства, в перечень имущества, подлежащего изъятию, входят 15 автомобилей, включая модели представительского класса, а также мотоцикл и яхта. Среди них — Cadillac Escalade 2022 года, BMW X7 2021 года и два Porsche Cayenne 2019 года.
Кроме того, в иске фигурируют более 25 жилых объектов и земельных участков в Москве, Подмосковье и Сочи. Речь идет, в частности, о квартирах и домах площадью до нескольких сотен квадратных метров, а также участках до 21 тысячи квадратных метров.
Также Генпрокуратура требует обратить в доход государства десятки нежилых помещений и зданий, а также более 25 машиномест. По версии ведомства, имущество было приобретено на неподтвержденные доходы в рамках коррупционной схемы, к которой, помимо Семенова, причастны бывшие руководители ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Юрист объяснил правила цитирования «Мемориала» в научных работах
- «Попал в нерв времени»: Как «Ведьмак» Сапковского очаровал весь мир
- Звезда фильма «Любовь и голуби» раскрыл, как проведет Пасху
- Выручка театра Кадышевой выросла в пять раз за год
- Врач предупредила об опасных способах окраски пасхальных яиц
- «Мировое событие!»: Чего ждать от новой книги о «Ведьмаке»
- Иран заявил о победе и усилении контроля над Ормузским проливом
- Как требование ИНН усложнит переводы по СБП с 1 июля
- «Исчезают стартовые позиции»: Каким кинопрофессиям угрожает ИИ
- Шансы на возобновление рейсов в ОАЭ остаются низкими