Генпрокуратура требует изъять имущество экс-замглавы Минтранса

Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова и связанных с ним лиц на сумму более 6 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство.

По данным собеседника агентства, в перечень имущества, подлежащего изъятию, входят 15 автомобилей, включая модели представительского класса, а также мотоцикл и яхта. Среди них — Cadillac Escalade 2022 года, BMW X7 2021 года и два Porsche Cayenne 2019 года.