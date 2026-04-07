Генпрокуратура требует изъять имущество экс-замглавы Минтранса

Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова и связанных с ним лиц на сумму более 6 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство.

По данным собеседника агентства, в перечень имущества, подлежащего изъятию, входят 15 автомобилей, включая модели представительского класса, а также мотоцикл и яхта. Среди них — Cadillac Escalade 2022 года, BMW X7 2021 года и два Porsche Cayenne 2019 года.

Кроме того, в иске фигурируют более 25 жилых объектов и земельных участков в Москве, Подмосковье и Сочи. Речь идет, в частности, о квартирах и домах площадью до нескольких сотен квадратных метров, а также участках до 21 тысячи квадратных метров.

Также Генпрокуратура требует обратить в доход государства десятки нежилых помещений и зданий, а также более 25 машиномест. По версии ведомства, имущество было приобретено на неподтвержденные доходы в рамках коррупционной схемы, к которой, помимо Семенова, причастны бывшие руководители ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
