Генпрокуратура РФ признала нежелательными организации движения Фалуньгун

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной работу семи неправительственных организаций, признав их деятельность угрозой безопасности страны. Шесть из них американские, одна – британская.

Это, в частности, «Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун», «Друзья Фалуньгун», «Европейская ассоциация Фалунь Дафа», «Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун», «Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае».

Фалуньгун – зародившееся в Китае новое религиозное движение, сочетающее гимнастику цигун с элементами даосизма, буддизма, конфуцианства и китайский народный верований. В Китае представителей этого движения преследуют с конца 1990-х годов.

В России эти НКО будут внесены в список нежелательных вместе с «Буддистским сообществом, передаёт РИА Новости.

