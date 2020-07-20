Генпрокуратура РФ признала нежелательными организации движения Фалуньгун
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной работу семи неправительственных организаций, признав их деятельность угрозой безопасности страны. Шесть из них американские, одна – британская.
Это, в частности, «Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун», «Друзья Фалуньгун», «Европейская ассоциация Фалунь Дафа», «Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун», «Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае».
Фалуньгун – зародившееся в Китае новое религиозное движение, сочетающее гимнастику цигун с элементами даосизма, буддизма, конфуцианства и китайский народный верований. В Китае представителей этого движения преследуют с конца 1990-х годов.
В России эти НКО будут внесены в список нежелательных вместе с «Буддистским сообществом, передаёт РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru