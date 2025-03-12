Генпрокуратура признала нежелательной организацию Rasmussen Global

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность датской организации Rasmussen Global (Rasmussen Global Consulting). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Организация была основана в октябре 2014 года бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Rasmussen Global базируется в Копенгагене, имеет «явную антироссийскую направленность» и уделяет приоритетное внимание закреплению Украины в «орбите влияния стран западной коалиции».

По данным ГП, после начала специальной военной операции на Украине датская организация усилила антироссийскую риторику и развернула «полномасштабную информационно-пропагандистскую и агитационную кампанию по мобилизации военной и финансовой помощи киевскому режиму». В частности, Rasmussen Global призывает Запад снять ограничения на поставку вооружения Киеву, использовать его для ударов по территории России, окончательно конфисковать замороженные активы РФ, разместить на Украине тренировочные и консультативные миссии с военными НАТО.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность сербской неправительственной организации Russian Democratic Society, напоминает РЕН ТВ.

