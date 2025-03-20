Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации из Германии
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой организации Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. (Немецкое общество внешней политики). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как отметили в ГП, структура была создана в 1955 году, ее штаб-квартира расположена в Берлине. Одна из основных задач организации - дискредитация внутренней и внешней политики России.
«Ее эксперты активно консультируют руководство ФРГ, федеральные министерства и ведомства, работающие в сфере международных отношений», - указывает Генпрокуратура.
С начала специальной военной операции немецкая организация требовала наращивания санкционного давления на РФ, оказания военной и финансовой помощи Киеву, пыталась расшатывать ситуацию в России и распространяла ложную информацию о российских Вооруженных силах.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной датскую Rasmussen Global, пишет 360.ru.
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