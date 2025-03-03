Генпрокуратура признала нежелательной деятельность двух НПО из Бельгии
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными в стране бельгийскую неправительственную организацию Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, а также ее крыло European Liberal Youth. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в ГП, указанная организация является одной из наиболее антироссийски настроенных политических сил Евросоюза. Эта НПО занимается дискредитацией внутренней и внешней политики России, обвиняя власти страны в нарушении демократических принципов, прав и свобод.
С начала специальной военной операции организация и ее крыло выступают за изоляцию РФ в мире, ужесточение санкций, оказание военной и финансовой помощи Украине.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной португальскую НПО Associacao de russos livres, напоминает 360.ru.
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