Генпрокуратура признала нежелательной деятельность двух НПО из Бельгии

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными в стране бельгийскую неправительственную организацию Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, а также ее крыло European Liberal Youth. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ГП, указанная организация является одной из наиболее антироссийски настроенных политических сил Евросоюза. Эта НПО занимается дискредитацией внутренней и внешней политики России, обвиняя власти страны в нарушении демократических принципов, прав и свобод.

С начала специальной военной операции организация и ее крыло выступают за изоляцию РФ в мире, ужесточение санкций, оказание военной и финансовой помощи Украине.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной португальскую НПО Associacao de russos livres, напоминает 360.ru.