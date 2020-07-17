Генпрокуратура пришла в Россотрудничество с проверкой

Сотрудники Генеральной прокуратуры проводят плановую ревизию в Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Такое уточнение дали ТАСС в Россотрудничестве. Ранее появились сообщения, что в ведомстве идёт прокурорская проверка.

В начале текущего месяца Россотрудничество уже упоминалось в контексте правоохранительной практики. Речь идёт о задержании руководителя одного из управлений агентства Михаила Попова и замглавы министерства науки и высшего образования Марины Лукашевич. Их обвинили в хищении более 50 миллионов рублей за счёт фиктивного исполнения госзаказов.

Тверской районный суд отправил обвиняемых в следственный изолятор до 16 августа. Мосгорсуд 27 июля рассмотрит жалобы адвокатов на арест Лукашевич и Попова. Замминистра образования своей вины не признаёт.

