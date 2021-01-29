Генпрокуратура пригрозила участникам акций 31 января статьёй о массовых беспорядках

Генпрокуратура РФ предупредила участников несогласованных акций, запланированных на 30 и 31 января, об уголовной ответственности по статье о массовых беспорядках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в ГП, в случае провокаций и попыток насильственных действий участники акции могут быть привлечены по статье УК РФ «Массовые беспорядки», максимальное наказание по которой — до 15 лет заключения.

Кроме того, ведомство предупредило об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированной акции. Как отметили в ГП, подобная деятельность может быть расценена как вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (статья 150 УК РФ).

Также Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к интернет-ресурсам с призывами к участию в несогласованных акциях.

«Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — добавили в ведомстве.

