Генпрокуратура потребовала передать государству велотрек с Олимпиады-80

Генпрокуратура потребовала передать в собственность государства здание велотрека общей площадью свыше 42 тысяч кв. м на Крылатской улице на западе Москвы, построенное к Олимпиаде 1980 года и принадлежащее столичной федерации профсоюзов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда Москвы.

По данным издания, Генпрокуратура 29 мая подала соответствующий иск к АО «Спортивный центр профсоюзов "Крылатское"» (СЦП «Крылатское»). Ведомство потребовало изъять из незаконного владения здание велотрека, арестовать это имущество, а также запретить руководству компании распоряжаться им, пишет Ura.ru. Кроме того, ГП требовала ввести запрет для Росреестра на осуществление кадастрового учета и госрегистрации прав в отношении здания, это требование было удовлетворено.

Аргументация надзорного ведомства пока не обнародована. Следующее заседание по делу запланировано на 24 июля.

По данным экспертов, с 2022 года число исков о передаче объектов в госсобственность существенно выросло. Генпрокуратура заявляет, что государство утратило контроль над имуществом незаконно, документы на объекты были оформлены с нарушением компетенции либо неуполномоченным лицом. Суды как правило соглашаются с доводами ведомства.

