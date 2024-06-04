Генпрокуратура потребовала передать государству велотрек с Олимпиады-80
Генпрокуратура потребовала передать в собственность государства здание велотрека общей площадью свыше 42 тысяч кв. м на Крылатской улице на западе Москвы, построенное к Олимпиаде 1980 года и принадлежащее столичной федерации профсоюзов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда Москвы.
По данным издания, Генпрокуратура 29 мая подала соответствующий иск к АО «Спортивный центр профсоюзов "Крылатское"» (СЦП «Крылатское»). Ведомство потребовало изъять из незаконного владения здание велотрека, арестовать это имущество, а также запретить руководству компании распоряжаться им, пишет Ura.ru. Кроме того, ГП требовала ввести запрет для Росреестра на осуществление кадастрового учета и госрегистрации прав в отношении здания, это требование было удовлетворено.
Аргументация надзорного ведомства пока не обнародована. Следующее заседание по делу запланировано на 24 июля.
По данным экспертов, с 2022 года число исков о передаче объектов в госсобственность существенно выросло. Генпрокуратура заявляет, что государство утратило контроль над имуществом незаконно, документы на объекты были оформлены с нарушением компетенции либо неуполномоченным лицом. Суды как правило соглашаются с доводами ведомства.
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