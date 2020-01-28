Генпрокуратура отменила судебные экспертизы сестёр Хачатурян

Генеральная прокуратура приняла решение об отмене результатов судебно-медицинских экспертиз института имени Сербского, которые были проведены по делу трёх сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщает телеканал «360». Именно на этих экспертизах были основаны обвинения в отношении отца, согласно которым он причинил тяжкий вред здоровью дочерей в результате насильственных действий.

Сёстры заявляют, что пошли на убийство Михаила Хачатуряна, не выдержав постоянных издевательств и насилия со стороны отца. Защита хочет доказать, что их действия надо квалифицировать в качестве самообороны. Однако родственники убитого настаивают на предварительном сговоре девушек, действовавших, по их мнению, хладнокровно и расчетливо.

Тем временем в деле сестёр Хачатурян появляются побочные иски. Теперь в суд против бывшей супруги убитого Аурелии Дундук подала заявление его мать, Лариса Тодик - бабушка сестёр. Ей не понравилось, что вдова ее сына подвала документы на наследство, хотя сама ранее публично отказалась от средств убитого.

В качестве третьей стороны к делу привлекли Первый Канал, в эфире которого Аурелия давала комментарии относительно наследства. При этом на первое заседание суда по иску Тодик ни Дундук, ни ее представители не пришли.

