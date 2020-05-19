Генпрокуратура опровергла связь COVID-19 с ликвидацией правительств
Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила с опровержением утверждения о том, что новый коронавирус был создан специально с целью чипирования людей и ликвидации части жителей планеты. Такая информация ранее появилась на сетевых ресурсах в Северной Осетии.
Как подчёркивается в заявлении на официальном сайте надзорного ведомства, такого рода материалы содержат «недостоверную общественно значимую информацию, создающую угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и безопасности».
Ролики были выявлены в ходе целенаправленного мониторинга. В одной из видеозаписей утверждается, что во время вакцинации от COVID-19 в тело будут встраивать микроэлектронные устройства. Как отмечает Ura.ru, автор ролика настаивает, что в будущем такие «метки» якобы дадут возможность избавиться от части населения Земли, в частности от представителей правительств разных государств.
Ресурсы, на которых размещены видеозаписи, будут заблокированы.
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