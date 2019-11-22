Генпрокуратура: Минздрав совершил ошибку

Скандальная идея Минздрава о новых правилах медосмотра для получения или замены водительских прав, раскритикованная накануне президентом и тотчас же отложенная, не нашла понимания и в Генеральной прокуратуре России. «Минздрав совершил ошибку», - сказал первый заместитель генпрокурора Александр Буксман. Приказ Минздрава о новом порядке медосмотра водителей предусматривал введение новых анализов - на содержание наркотиков и психотропных веществ и на определение хронического злоупотребления алкоголем. Обследование можно пройти только в специализированных медучреждениях, причем тест на алкомаркер приводил к существенному удорожанию процедуры – в десять и более раз. Документ, который должен был вступить в силу 22 ноября, вызвал небывалые очереди у наркодиспансеров по всей стране из автомобилистов, желающих получить справку по старым правилам и ценам. В Казани в очереди за справкой умер 73-летний мужчина. В ожидании врачей ему пытались оказать помощь, но безуспешно. После того, как накануне решение Минздрава назвал «чушью» президент Путин, вступление в силу приказа было отложено на полгода, как говорилось в сообщении ведомства, «с учетом обеспокоенности граждан». В переводе – с учетом обеспокоенности критикой со стороны главы государства, поскольку интересы граждан при формулировании приказа вряд ли рассматривались: стоимость анализов в пять с лишним тысяч рублей, неготовность инфраструктуры (например, на всю Свердловскую область – только одна лаборатория).

«Справедливости ради нужно заметить, что не все было просчитано», - так сегодня прокомментировал отмененную инициативу представитель Кремля. По словам Дмитрия Пескова, это и высокая стоимость анализов, и тот факт, что оборудование и расходные материалы, которые предстояло применять при этих анализах, могут быть только импортными, что совершенно не коррелирует с установками, которое давало и правительство, и глава государства относительно локализации производства, - указал пресс-секретарь президента. Минздрав обязательно скорректирует требования, в том числе и те, что «доходят до абсурда и противоречат здравому смыслу», - сказал Песков, комментируя пример о том, что согласно новым требованиям, в категорию хронических алкоголиков могут попасть абсолютно все люди, кто хотя бы раз в месяц позволяет себе бокал вина.

Необходимости в принятии кадровых решений на фоне ситуации с анализами на водительские права в Кремле, по словам Пескова, не видят. Зато их усмотрели в Минздраве: директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили по службе. Ее назначили замгенерального директора в Центре им. Сербского.

