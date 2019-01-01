Генетическая информация россиян попадет в список персональных данных

В Государственную думу внесен законопроект об обработке биометрических персональных данных, сообщает АГН Москва. В соответствии с документом предлагается отнести такие сведения к персональным данным. Как следствие, поясняет RT, вся биометрика получит дополнительную защиту.

Как сообщает Москва 24, в кабинете министров рассказали, что на сегодняшний день в законодательстве есть пробел в части защиты информации о человеке, которая была получена из его биоматериала. Он содержит генетическую информацию, которая позволяет получить дополнительные сведения о человеке. Как сообщает «ФедералПресс», речь идет о состоянии здоровья, образе жизни и даже поведенческих особенностях.

В прaвительстве пояснили, что целью этого зaконопроектa является обеспечение соблюдения конституционных прaв россиян в сфере отношений, которые связaны с обрaботкой биометрических персонaльных дaнных.

Ранее на заседании Совета по правам человека Владимир Путин задался вопросом, зачем США собирают биологические данные россиян - всех этносов из разных точек страны. Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, доктор биологических наук Михаил Гельфанд разъяснил НСН, зачем это может быть нужно.

