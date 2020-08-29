Генеральный директор компании «Бондюэль» погиб под машиной

Генерального директора французской компании-производителя овощных консервов «Бондюэль» Жерома Бондюэля насмерть сбил автомобиль. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Смертельное ДТП произошло в городе Лилль в ночь на субботу во время велопрогулки Бондюэля с женой и друзьями. Автомобиль, который наехал на владельца крупной компании, скрылся с места происшествия.

Усилия врачей и спасателей не помогли, Жером Бондюэль скончался на месте аварии от полученных травм.

Продукция компании «Бондюэль» известна не только во Франции, но и многих странах мира, в том числе и в России, напоминает РИА Новости.

