Генеральная репетиция парада – это последние приготовления к 9 Мая и главному шествию праздника, она происходит по точному сценарию основного мероприятия, заявили журналистам представители Минобороны РФ.

Военные всех видов войск Российской армии прошли через Красную площадь под музыку военного оркестра и уступили место механизированным колоннам — самой эффектной части парада. Ее возглавил символ нашей Победы — танк Т-34-85, рассказывает РИА ФАН.

Над Красной площадью пролетели группы вертолетов — Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. Вслед за ними в небе, сменяя друг друга, прошли 12 групп самолетов всех родов авиации ВКС.

Общая численность личного состава, задействованного в военном параде на Красной площади, по сообщениям Минобороны РФ, превышает 13 600 военнослужащих. Из них в составе механизированной колонны — более 400 человек, а в парадном строю авиации — более 170 летчиков.

Главный парад пройдет на Красной площади с 10.00 до 11.00 в День Победы, 9 Мая.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди рассказала НСН о своём отношении к акции «Бессмертный полк»:

«Это не акция, это просто движение души. В Крыму, конечно, будет много различного рода мероприятий, но я думаю, что, когда мы выходим вместе со своими родителями, дедушками, бабушками и стоим плечом к плечу с ними, то портреты – это не просто фотографии, это живые люди, и мы будем идти вместе с ними в одном строю. Это замечательный праздник, и я уверена, что конца ему не будет. Так же, как и не будет конца миру, добру и любви, ради чего мы, собственно, живем и воспитываем своих детей».

Акция «Бессмертный полк» - марш, в котором принимают участие люди с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Напомним, что, по данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян (96%) положительно оценивают акцию.

