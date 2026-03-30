Генерала Кувшинова приговорили к 7,5 года колонии по делу о хищении
Экс-руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны генерал-майора медицинской службы запаса Константина Кувшинова приговорили к 7,5 года заключения по делу о хищении 57 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Хамовнический суд Москвы.
«Окончательно назначить Кувшинову наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима», - постановил судья.
Также суд лишил фигуранта звания генерал-майора и обязал выплатить Минобороны 56 млн рублей, пишет RT.
Ранее Кувшинова обвинили в особо крупном мошенничестве, служебном подлоге и получении крупной взятки. По данным следствия, центр под его руководством купил медицинское оборудование по завышенной стоимости. Кувшинов и соучастники распределили между собой средства и нанесли ущерб государству в лице Минобороны на 57 млн рублей. Также они получили взятку за фиктивный договор с поставщиком. Кувшинов полностью признал вину, дал подробные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
