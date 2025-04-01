Генерал-лейтенант Бутко стал замглавы МЧС России
Президент Владимир Путин назначил новым замглавы МЧС генерал-лейтенанта внутренней службы Вячеслава Бутко. Указ главы государства размещен на портале правовой информации.
«Назначить... Бутко Вячеслава Сергеевича заместителем министра... по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в документе.
Глава государства освободил Бутко от занимаемой ранее должности.
На минувшей неделе Владимир Путин назначил бывшего губернатора Оренбургской области Дениса Паслера временно исполняющим обязанности главы Свердловской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru