Генерал ФСБ рассказал о методах борьбы с экстремизмом
Власти нужно следить за межнациональными отношениями, а также радикальными религиозными и неонацистскими организациями, чтобы избежать обострения терроризма. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Так генерал прокомментировал задержание лидера регионального неонацистского объединения «Правые Приморья». Стало известно, что экстремисты готовили теракт.
«Я думаю, что вряд ли можно это рассматривать как какую-то серьезную угрозу, потому что нам удалось немного нивелировать ситуацию в области межнациональных отношений. Но психопатов много», - отметил Михайлов.
По мнению генерала ФСБ, в каждом случае необходимо выяснять , под влиянием чего сформировались подобные взгляды, которые приводят к столь радикальным последствиям. Кроме того, Михайлов призвал власти тщательнее следить за приезжающими в страну.
«Есть большое количество людей, которые превращают наше государство в некий плацдарм для организованных этнических преступных группировок», - передает слова генерала «Радио 1» .
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