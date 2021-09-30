Генерал ФСБ рассказал о методах борьбы с экстремизмом

Власти нужно следить за межнациональными отношениями, а также радикальными религиозными и неонацистскими организациями, чтобы избежать обострения терроризма. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Так генерал прокомментировал задержание лидера регионального неонацистского объединения «Правые Приморья». Стало известно, что экстремисты готовили теракт.

«Я думаю, что вряд ли можно это рассматривать как какую-то серьезную угрозу, потому что нам удалось немного нивелировать ситуацию в области межнациональных отношений. Но психопатов много», - отметил Михайлов.

По мнению генерала ФСБ, в каждом случае необходимо выяснять , под влиянием чего сформировались подобные взгляды, которые приводят к столь радикальным последствиям. Кроме того, Михайлов призвал власти тщательнее следить за приезжающими в страну.

«Есть большое количество людей, которые превращают наше государство в некий плацдарм для организованных этнических преступных группировок», - передает слова генерала «Радио 1» .

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомТерактыФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры