Гендиректор ВВС уходит в отставку

Генеральный директор ВВС Тони Холл уходит в отставку. В вещательной корпорации отметили, что он покинет пост этим летом – после 7 лет работы на этой должности.

Сам Холл назвал решение тяжелым, однако он подчеркнул, что считает важным, чтобы корпорацию возглавлял один и тот же человек во время среднесрочной оценки деятельности ВВС в 2022 году и обновления ее устава в 2027 году. Полномочия Холла истекают раньше.

Он добавил, что поиски нового генерального директора вещательной корпорации начнутся в ближайшие несколько недель.