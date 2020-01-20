Гендиректор ВВС уходит в отставку

20 января 202016:55

Генеральный директор ВВС Тони Холл уходит в отставку. В вещательной корпорации отметили, что он покинет пост этим летом – после 7 лет работы на этой должности.

Сам Холл назвал решение тяжелым, однако он подчеркнул, что считает важным, чтобы корпорацию возглавлял один и тот же человек во время среднесрочной оценки деятельности ВВС в 2022 году и обновления ее устава в 2027 году. Полномочия Холла истекают раньше.

Он добавил, что поиски нового генерального директора вещательной корпорации начнутся в ближайшие несколько недель.

Песков: BBC не спрашивала разрешения на использование образа Путина

Напомним, в мае прошлого года НСН писала, что бритaнский общественный рaзвлекaтельный телекaнaл BBC Two объявил о зaпуске комедийного ток-шоу, ведущим которого стaнет aнимировaнный Влaдимир Путин. Прогрaммa выйдет в эфир под нaзвaнием «Вечер с Влaдимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin).


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости / Алекс Макнотон
ТЕГИ:ТелевидениеОтставкаСМИ