Гендиректор ВВС уходит в отставку
Генеральный директор ВВС Тони Холл уходит в отставку. В вещательной корпорации отметили, что он покинет пост этим летом – после 7 лет работы на этой должности.
Сам Холл назвал решение тяжелым, однако он подчеркнул, что считает важным, чтобы корпорацию возглавлял один и тот же человек во время среднесрочной оценки деятельности ВВС в 2022 году и обновления ее устава в 2027 году. Полномочия Холла истекают раньше.
Он добавил, что поиски нового генерального директора вещательной корпорации начнутся в ближайшие несколько недель.
Напомним, в мае прошлого года НСН писала, что бритaнский общественный рaзвлекaтельный телекaнaл BBC Two объявил о зaпуске комедийного ток-шоу, ведущим которого стaнет aнимировaнный Влaдимир Путин. Прогрaммa выйдет в эфир под нaзвaнием «Вечер с Влaдимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin).
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