Geely Monjaro стал в России самым популярным китайским автомобилем с пробегом

Самой популярной китайской моделью на российском вторичном рынке стал кроссовер Geely Monjaro, средняя стоимость перепродажи составила 3,8 млн рублей. На втором месте расположился Chery Tiggo, а на третьем - Lifan Solano.

В ТОП-10 также вошли Geely Coolray, Lifan Х60, Geely Emgrand EC7, Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Amulet и Zeekr 001.

Ранее в России выяснили, что самыми аварийными среди китайских автомобилей являются легковушки марок Chery, Geely и Haval, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

