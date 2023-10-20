Geely Monjaro стал в России самым популярным китайским автомобилем с пробегом
Продажи китайских автомобилей с пробегом в России в третьем квартале 2023 года выросли на 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на исследование «Авито Авто» сообщает Газета.Ru.
Самой популярной китайской моделью на российском вторичном рынке стал кроссовер Geely Monjaro, средняя стоимость перепродажи составила 3,8 млн рублей. На втором месте расположился Chery Tiggo, а на третьем - Lifan Solano.
В ТОП-10 также вошли Geely Coolray, Lifan Х60, Geely Emgrand EC7, Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Amulet и Zeekr 001.
Ранее в России выяснили, что самыми аварийными среди китайских автомобилей являются легковушки марок Chery, Geely и Haval, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru