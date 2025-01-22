ГД одобрила штрафы за продажу детям баллончиков со сжиженным газом

Госдума приняла на заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении административной ответственности за несоблюдение ограничения на продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, которые содержат сжиженные углеводородные газы.

Изменения вносятся в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Действующие санкции за продажу несовершеннолетнему табачной продукции будут распространены и на случаи продажи потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения.

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Так, штраф для граждан составит до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей, для юрлиц – до 600 тысяч рублей. Вместе с тем во втором чтении приняли поправку, по которой изменения должны вступить в силу с 1 сентября.

Ранее, в конце ноября прошлого года, президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным газом. Сам запрет начнет действовать с 1 марта, а штрафы, согласно новому закону, вступают в силу на несколько месяцев позже – с 1 сентября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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