ГД одобрила штрафы за продажу детям баллончиков со сжиженным газом

Госдума приняла на заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении административной ответственности за несоблюдение ограничения на продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, которые содержат сжиженные углеводородные газы.

Изменения вносятся в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Действующие санкции за продажу несовершеннолетнему табачной продукции будут распространены и на случаи продажи потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения.