«Газпром» приостановит работу газопровода Ямал-Европа с 6 по 10 июля
Транспортировка газа по газопроводу «Ямал-Европа» будет приостановлена с 6 по 10 июля по причине проведения плановых профилактических работ, сообщили в пресс-службе холдинга.
Отмечается, что профилактические мероприятия были запланированы еще в 2020 году, поэтому все потребители были к этому готовы.
Газопровод проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии.
Ранее сообщалось, США и Германия обсуждают возможность оказания помощи Украине в свете завершения строительства газопровода «Северный поток-2». По данным СМИ, Вашингтон и Берлин планируют «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после завершения проекта. В числе обсуждаемых возможностей инвестиции для помощи Киеву «в строительстве собственных электростанций», а также для развития инфраструктуры и наращивания поставок газа из Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 538 / сут.
Умерли
133 тыс.+599 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+12 728 / сут.
- Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о поставках нефти
- Правительство России выделит более 46 млрд рублей на пособия беременным и одиноким родителям
- «Газпром» приостановит работу газопровода Ямал-Европа с 6 по 10 июля
- ФАС России проверит повышение цен на ПЦР-тесты
- Синоптики предупредили о «потопах» в Москве 28 июня
- Пушков предсказал крах Евросоюза из-за Украины
- На Камчатке планируют пускать туристов только с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестом
- СМИ: Меркель предложила запретить британцам въезд в ЕС из-за COVID-19
- Российские работодатели оценили вероятность повышения зарплаты сотрудникам
- Япония ужесточит ограничения для ряда стран во время Олимпиады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru