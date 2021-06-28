«Газпром» приостановит работу газопровода Ямал-Европа с 6 по 10 июля

Транспортировка газа по газопроводу «Ямал-Европа» будет приостановлена с 6 по 10 июля по причине проведения плановых профилактических работ, сообщили в пресс-службе холдинга.

Отмечается, что профилактические мероприятия были запланированы еще в 2020 году, поэтому все потребители были к этому готовы.