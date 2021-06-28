«Газпром» приостановит работу газопровода Ямал-Европа с 6 по 10 июля

Транспортировка газа по газопроводу «Ямал-Европа» будет приостановлена с 6 по 10 июля по причине проведения плановых профилактических работ, сообщили в пресс-службе холдинга.

Отмечается, что профилактические мероприятия были запланированы еще в 2020 году, поэтому все потребители были к этому готовы.

Белый шум. В России оценили действия Украины по «Северному потоку-2»

Газопровод проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии.

Ранее сообщалось, США и Германия обсуждают возможность оказания помощи Украине в свете завершения строительства газопровода «Северный поток-2». По данным СМИ, Вашингтон и Берлин планируют «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после завершения проекта. В числе обсуждаемых возможностей инвестиции для помощи Киеву «в строительстве собственных электростанций», а также для развития инфраструктуры и наращивания поставок газа из Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ГазопроводГазпром
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