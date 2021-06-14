Белый шум. В России оценили действия Украины по «Северному потоку-2»
Эксперт нефтегазового рынка в эфире НСН спрогнозировал реакцию в России на условия Украины по «Северному потоку-2».
Деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины должны быть условиями запуска газопровода «Северный поток-2», заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
«"Северный поток-2" — это в первую очередь угроза безопасности Украины, а не только нашей экономике. Мы против «Северного потока-2». Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины», — написал Кулеба в Twitter.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что Киев пытается привлечь внимание к теме транзита газа через Украину в надежде на включение в повестку дня встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
«Украина пытается подкинуть тем в информационное пространство, предполагая, что американская сторона не сможет их обойти и задаст их российской стороне на переговорах Байдена и Путина. Это попытка вклиниться в повестку дня саммита. Но украинские идеи настолько абсурдны, что обсуждать их на серьезном уровне никто не будет. Белый шум», - убежден эксперт.
Юшков напомнил, что «Северный поток-2» является коммерческим проектом, поэтому распоряжаться его акциями может только владелец.
«Украина пытается подтолкнуть нас к тому, что «Северный поток-2» - это политический проект. Это не так. Россия и Европа всегда настаивали на том, что он экономический. Мы живем в правовом поле. Как можно заставить «Газпром» вынудить продать свою собственность, отдать свои активы не понятно кому?» - отметил собеседник НСН.
Эксперт напомнил, что акции «Северного потока»-2 невозможно передать кому-либо в собственность, даже если владелец этого захочет.
«На стадии начала реализации проекта 50% акций должны были купить пять европейских компаний. Польша заблокировала эту сделку, поэтому у газопровода один акционер – «Газпром». Эти пять европейских компаний дали «Газпрому» кредит на строительство под залог 100% акций газопровода. И теперь, даже если бы «Газпром» захотел пойти навстречу Украине, не смог бы. Именно потому, что Польша и Украина вставляли палки в колеса этому проекту», - подчеркнул Юшков.
Экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, сколько Украина может потерять с запуском «Северного потока - 2».
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