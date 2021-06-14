Белый шум. В России оценили действия Украины по «Северному потоку-2»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что Киев пытается привлечь внимание к теме транзита газа через Украину в надежде на включение в повестку дня встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

«Украина пытается подкинуть тем в информационное пространство, предполагая, что американская сторона не сможет их обойти и задаст их российской стороне на переговорах Байдена и Путина. Это попытка вклиниться в повестку дня саммита. Но украинские идеи настолько абсурдны, что обсуждать их на серьезном уровне никто не будет. Белый шум», - убежден эксперт.