Газонокосильщик случайно сломал нос полицейскому вылетевшим из-под машины булыжником

Булыжник, вылетевший из-под газонокосилки, сломал нос столичному полицейскому, сообщает сайт KP.Ru. Инцидент произошёл на Третьей Рощинской улице, когда правоохранители патрулировали район.

По словам сослуживцев пострадавшего, они вышли из машины, чтобы проверить документы у мигрантов. Их коллега остался в автомобиле и открыл окно. Неожиданно он стал корчиться от боли, по лицу потекла кровь. Позже полицейские заметили убегающего человека, им оказался газонокосильщик.

«Вероятнее всего, приезжий понял, что нарушил правила безопасности и нанес вред тем самым человеку», — предположили коллеги потерпевшего.

На данный момент личность мужчины установлена, однако он не появляется с тех пор на работе, поэтому задержать его пока не удалось.

