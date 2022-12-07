Газета «Вечерняя Москва» отметила 99-летие

Коллектив редакции «Вечерняя Москва» 6 декабря отпраздновал 99-летие главной газеты столицы. Журналистов поздравили городские ведомства и компании, а также коллеги.

С приветственным словом к коллективу обратился руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы Иван Шубин, который поздравил «Вечернюю Москву» и пожелал счастья, долголетия, процветания, солнца и радости.

Редакцию также поздравила первый заместитель руководителя столичного Департамента средств массовой информации и рекламы Юлия Казакова, которая отметила высокие заслуги сотрудников издания, подчеркнув, что газета «работает, и работает хорошо», несмотря на трудности. В качестве подарка Казакова передала «Вечерней Москве» книги издательской программы правительства Москвы.

В свою очередь гендиректор редакции газеты Георгий Рудницкий подчеркнул, что коллектив издания живет и молодеет, смотрит в следующий год оптимизмом, надеждой и верой. Главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов указал, что прошедший год был для газеты непростым, но и богатым на интересные и важные события. Кроме того, главред отметил личные достижения коллектива, работу отделов «Московская власть», «Служба новостей» и «Специальных корреспондентов и обозревателей». Куприянов подчеркнул, что новый год работы «Вечерней Москвы» будет годом эксклюзива и поиска оригинальных, необычных городских тем.

Поздравительную телеграмму в адрес редакции газеты направил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Как отметил вице-мэр, «Вечерняя Москва» была и остается «достоверным, компетентным, прогрессивным и современным источником информации» и одним из самых интересных и читаемых изданий о жизни столицы.

Кроме того, поздравила издание с 99-летием министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

«Большого уважения и благодарности заслуживает активная деятельность редакции по повышению уровня финграмотности жителей столицы», — указала министр.

