Газ проведут до конца года в 43 населенных пункта в Домодедово
Газ в рамках программы социальной газификации проведут в 43 населенных пунктв в Домодедово.
Таким образом, газом будут обеспечены около 3 тысяч человек, проживающих в этих районах. Как отметил глава региона Воробьев, оформление заявки на проведение газа можно оформить в офисе социальной газификации, расположенной в селе Ям.
В Московской области в настоящее время действует 8 стационарных офисов социальной газификации, отмечает «Радио 1». На сайте Мособлгаз можно найти интерактивную карту со стадиями работ.
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