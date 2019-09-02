Автопроизводитель ГАЗ представил новую модель "Газели", разработанную в честь 25-летия модели. Фото размещены на официальной странице «ГАЗ» Vkontakte.

Увидеть новый автомобиль можно будет на выставке COMTRANS/2019 в московском выставочном центре «Крокус Экспо» со 3 по 7 сентября, говорится в сообщении автопроизводителя.

Среди особенностей автомобиля называются более 30 систем помощи водителю, в частности, адаптивный круиз-контроль, контроль «слепых» зон» и другие. Анализ дорожной ситуации и взаимодействие с водителем машина производит с помощью 5 камер, 8 ультразвуковых датчиков и 3 радаров машина.

Планируется, что на базе новой «Газель NN» будет создан более широкий модельный ряд легковых автомобилей.

