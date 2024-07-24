Гастроэнтеролог Сухорукова: В ресторанах фастфуда можно найти полезные блюда

По ее словам, это, например, салаты, или печёный картофель, который полезнее жареного во фритюре. Также можно вместо майонеза взять кетчуп или горчицу.

Также эксперт указала, что лучше взять блюда с курицей, нежели со свининой или говядиной, а от пиццы стоит вовсе отказаться.

«Смесь теста, сыра, мяса и морепродуктов не лучший вариант. Это калорийная бомба», — пояснила Сухорукова.

Она добавила, что вместо сладкой газировки следует отдать предпочтение минеральной воде, чаю или кофе без сахара и молока.

Ранее сервис «Пятерочка Доставка» выяснил, что самыми популярными обедами сотрудников офисов стали супы и вторые блюда, треть опрошенных предпочитают салаты, а каждый четвертый - пиццу, сообщает Ura.ru.

