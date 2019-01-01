Галкин подарит Пугачевой часовню в Подмосковье

Артист Максим Галкин планирует построить православную часовню в готическом стиле в Подмосковье. Сообщается, что святилище появится в деревне Грязь на территории замка, где проживает Алла Пугачева. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Часовня станет символическим подарком певице в честь ее прошедшего 70-летия. Она появится на территории приусадебного участка в 128 соток, который недавно приобрела звездная пара. Помимо часовни, по задумке на новой территории появятся яблони, рябины, липы и каштан.

