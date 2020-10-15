Фургалу требуется обследование из-за проблем со здоровьем

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в СИЗО, нуждается в серьёзном медицинском обследовании. Об этом сообщила журналист, член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

На своей странице в Instagram Меркачева опубликовала видеозапись, в которой рассказала о посещении экс-губернатора в СИЗО 14 октября. По словам правозащитника, в Хабаровске незадолго до ареста у Фургала выявили некое заболевание, и теперь политик нуждается в проведении компьютерной томографии. Меркачева отметила, что не будет называть конкретный диагноз, так как Фургал «такого разрешения не давал».

Журналист добавила, что следователь не отдаёт в медчасть выписки из больниц Хабаровска с информацией о здоровье экс-губернатора. По словам Меркачевой, правозащитники уже сообщили адвокатам о сложившейся ситуации и попросили как можно скорее разобраться в вопросе. Правозащитник отметила, что Фургала необходимо срочно отправить на КТ в гражданскую клинику, так как необходимого оборудования нет ни в одном СИЗО.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Политика обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки, а также в организации убийств в 2000-е годы. Экс-губернатор не признаёт себя виновным. Фургал содержится в СИЗО «Лефортово» в Москве, его арест продлится до 9 декабря.

