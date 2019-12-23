ФТС подтвердила проведение следственных мероприятий в своих структурах
23 декабря 201920:35
Федеральная таможенная служба (ФТС) подтвердила, что в центральном аппарате ведомства и двух таможнях – Внуковской и Домодедовской – проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, следственные действия направлены на отдельных сотрудников ведомства. Других подробностей в ФТС не сообщили.
Ранее агентство со ссылкой на собственный источник сообщило о проводимых обысках в нескольких структурах ФТС.
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ФОТО: РИА Новости