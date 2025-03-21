ФСИН захотела полностью перейти на отечественное оборудование

Федеральная служба исполнения наказаний планирует полностью заменить иностранное оборудование на отечественное. Об этом рассказал замдиректора ФСИН Сергей Щербаков в интервью РИА Новости.

По его словам, ведомство будет развивать защищенный сегмент своей сети, усиливая безопасность и применяя отечественное ПО и оборудование.

«Лично я – приверженец политики импортозамещения. И в принципе, это в 309-м указе президента прописано, и в поручениях правительства, и других документах. Сейчас мы должны все оборудование, что у нас еще осталось, зарубежного производства полностью заменить на отечественное», - поделился Щербаков.

Замдиректора ФСИН указал, что «аналоги есть».

Между тем глава федеральной службы Аркадий Гостев рассказал, что ведомству не хватает 53,9 тысячи сотрудников, пишет Ura.ru.

