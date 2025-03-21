ФСИН захотела полностью перейти на отечественное оборудование
Федеральная служба исполнения наказаний планирует полностью заменить иностранное оборудование на отечественное. Об этом рассказал замдиректора ФСИН Сергей Щербаков в интервью РИА Новости.
По его словам, ведомство будет развивать защищенный сегмент своей сети, усиливая безопасность и применяя отечественное ПО и оборудование.
«Лично я – приверженец политики импортозамещения. И в принципе, это в 309-м указе президента прописано, и в поручениях правительства, и других документах. Сейчас мы должны все оборудование, что у нас еще осталось, зарубежного производства полностью заменить на отечественное», - поделился Щербаков.
Замдиректора ФСИН указал, что «аналоги есть».
Между тем глава федеральной службы Аркадий Гостев рассказал, что ведомству не хватает 53,9 тысячи сотрудников, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Патриарх Кирилл удостоил Лаврова ордена Александра Невского
- Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС
- В Госдуме призвали наградить Дзюбу за рекордный гол
- Глава Минэнерго США заявил, что Вашингтон смог бы управлять ЗАЭС
- На Филиппинах российский турист пропал во время восхождения на вулкан
- ФСИН захотела полностью перейти на отечественное оборудование
- ООН предупредила о рекордном за три года таянии ледников
- В Карелии три человека погибли после пожара в бане
- В Москве расширили круг соискателей грантов для учащихся школ искусств
- Cинхронистка Светлана Ромашина получила нейтральный статус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru