СПЧ: Глушилки не спасут россиян от тюремных «call-центров»
Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами СПЧ в эфире НСН не согласился с тем, что в колониях нужно «глушить» мобильную связь.
Коллегия МВД по итогам заседания поручила проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В частности, до 30 июля 2020 года поручено проработать вопрос об установке так называемых «глушилок» сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством.
Речь идет о многочисленных случаях, когда заключенные звонят гражданам под видом банковских работников и выманивают у них данные карт для хищения средств, либо, к примеру, представляются «попавшим в ДТП сыном» и просят у шокированных родителей передать крупные суммы для «откупа от правоохранителей».
В эфире НСН глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Игорь Каляпин заявил, что считает странной такую меру борьбы с мошенниками.
«Довольно странная мера. Это поможет, конечно, другое дело, что эта мера неадекватная. Это как бороться с авариями путем запрета использования транспорта. Наверное, с мошенничеством надо бороться путем борьбы с мошенниками, а не со связью как таковой. Кто-то найдет, кто-то не найдет [способ их обойти]. Потому что где-то это действительно делается при покровительстве недобросовестных сотрудников. Это же не начальник регионального ГУ ФСИН говорит: "вот в таких-то колониях разрешить, а мне заносите долю". Это не так делается. В основном, эти "глушилки" помогут бороться с мошенниками». Права сотрудников ФСИН это не нарушает, но ущемляет. Создает дополнительные неудобство и сотрудникам ФСИН, и других служб, которые там бывают. Это глупо. Давайте, может, электричество отключим еще, чтобы не было злоупотреблений», - сказал он.
В ноябре 2018 года ФСИН выступала с инициативой о законодательном запрете распространения мобильной связи на территории учреждений исправительной системы
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