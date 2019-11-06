СПЧ: Глушилки не спасут россиян от тюремных «call-центров»

Коллегия МВД по итогам заседания поручила проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В частности, до 30 июля 2020 года поручено проработать вопрос об установке так называемых «глушилок» сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством.

Речь идет о многочисленных случаях, когда заключенные звонят гражданам под видом банковских работников и выманивают у них данные карт для хищения средств, либо, к примеру, представляются «попавшим в ДТП сыном» и просят у шокированных родителей передать крупные суммы для «откупа от правоохранителей».

В эфире НСН глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Игорь Каляпин заявил, что считает странной такую меру борьбы с мошенниками.