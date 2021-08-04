ФСИН потребовала заключения под стражу главы «Альянса врачей» Васильевой

Главу профсоюза «Альянс врачей» (признан в России иноагентом) Анастасию Васильеву могут заключить под стражу. Об этом рассказал ее адвокат Дмитрий Джулай. Он сообщил, что ФСИН направила соответствующее требование в суд.

Как рассказал Джулай, во ФСИН мотивируют это решение тем, что Анастасия несколько раз опоздала на 3-5 минут.

Васильева является одной из фигуранток так называемого «санитарного дела». Ей вменяется подстрекательство к нарушению санитарных правил из-за выхода на акцию протеста 23 января.

Среди других фигурантов дела Любовь Соболь, Олег Навальный, муниципальный депутат Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и другие.

