ФСИН открестилась от заблокированной страницы во «ВКонтакте»
Федеральная служба исполнения наказаний России заявляет, что никогда не регистрировала официальную страницу в соцсети «ВКонтакте».
Так в ведомстве прокомментировали информацию СМИ о том, что администрация соцсети заблокировала «официальную страницу ФСИН».
«В связи с появлением в СМИ информации о блокировке официальной группы ФСИН России в социальной сети «ВКонтакте» сообщаем, что ведомство в данной социальной сети свою официальную страницу никогда не регистрировало и данная группа не имеет отношения к ФСИН России», - говорится в сообщении ФСИН, распространенном во вторник.
В ведомстве отмечают, что не знают, кому принадлежит указанная страница.
При этом в сообщении отмечается, что ранее ФСИН России неоднократно направляла в администрацию социальной сети «ВКонтакте» письма с просьбой удалить данную страницу.
Ранее во вторник в ряде СМИ появилась информация, что в соцсети «ВКонтакте», якобы принадлежащий ФСИН, появилось сообщение о сборе донатов. После этого администрация соцсети заблокировала эту страницу до выяснения обстоятельств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru