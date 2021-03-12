ФСИН намерена отправить заключенных на очистку Арктики
Директор ФСИН Александр Калашников заявил, что заключенных могут привлечь к очистке территорий Арктической зоны РФ, сообщает РИА Новости.
По его словам, уже достигнута договоренность с руководством Красноярского края, а также администрацией Норильска.
Калашников добавил, что руководителям располагающихся в Арктической зоне территориальных органов ФСИН следует продолжить работу в этом направлении.
Кроме того, глава ФСИН сообщил, что в 2020 году более полутора тысяч осуждённых были привлечены к работам по сортировке и переработке коммунально-бытовых отходов.
Ранее Евросоюз ввёл санкции против граждан России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В чёрный список попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и начальник ФСИН Александр Калашников.
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