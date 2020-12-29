ФСБ задержала одного из фигурантов дела о поборах с сотрудников РАНХиГС

ФСБ России пресекла схему хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что преступная схема была организована руководящем профессорско-преподавательским и административным персоналом Института государственной службы и управления РАНХиГС. Фигуранты дела, по версии ФСБ, необоснованно начисляли сотрудникам дополнительную заработную плату, а затем причисляли ее себе.

Один из фигурантов дела был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным при получении денежных средств от подчиненных сотрудников. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).





