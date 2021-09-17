ФСБ задержала главарей и участников ячейки террористов-исламистов

Суд в российской столице принял решение отправить под стражу двух предполагаемых главарей и пятерых участников ячейки организации «Хизб ут-аль-Ислами» (запрещена в РФ решением Верховного суда от 2003 года). Ранее они были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности, передает ТАСС.

Согласно источнику агентства, ячейка действовала на территории столичного региона. Другие подробности не приводятся.

В августе два главаря и трое участников той же террористической организации были задержаны, а затем арестованы в Крыму. Установлено, что они проводили тайные собрания, на которых распространяли среди местных жителей террористическую идеологию, вербовали в свои ряды крымских мусульман.

