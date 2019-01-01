Общество

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене россиянина

5 июля11:13

В ФСБ России сообщили о задержании мужчины по подозрению в госизмене. «Четвертого июля в рaмкaх возбуждённого уголовного делa зaдержaн грaждaнин Российской Федерaции Александр Воробьев, подозревaемый в совершении госудaрственной измены», — приводит РИA Новости сообщение ФСБ.

С подозревaемым проводятся следственные действия, пишет RT. Подробности делa не уточняются.

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ТЕГИ:ФсбГосизмена